Santa Vittoria d'Alba: modifiche alla viabilità in cinque strade di frazione Cinzano

Era diventato disagevole il percorso dei veicoli nei due sensi di marcia. L'amministrazione comunale di Santa Vittoria d'Alba in accordo con i residenti delle vie Fenoglio, Badellino, Fontana Ampia, Verdi e Don Dallorto in frazione Cinzano ha deciso per la variazione in un unico senso di marcia. Per quanto riguarda via Fenoglio e via Fontana Ampia si accede solo dalla statale 231. All'ingresso di ogni via sono stati sistemati i divieti di accesso. Si invitano i cittadini a porre attenzione alla nuova segnaletica verticale.