Le cure dentali ai tempi del Covid-19: allo "Studio Ferri Borgogno" di Alba rigorosi protocolli per la massima sicurezza del paziente

I temi di maggiore attualità dell’odontoiatria moderna sono al centro de "Il dentista risponde", rubrica che inauguriamo oggi in collaborazione con lo Studio Odontoiatrico Dottor Mauro Ferri Borgogno di Alba.

Fondato nella capitale delle Langhe nel 1988, lo studio del dottor Borgogno ha da subito dedicato grande attenzione alla qualità del servizio fornito ai propri pazienti. In breve tempo la struttura ha cominciato a crescere, potendosi avvalere delle competenze di numerosi qualificati professionisti e di tecnologie sempre aggiornate all'ultima generazione, divenendo così un importante punto di riferimento per un sempre più ampio pubblico di famiglie del territorio.







Dottor Borgogno, dal sito www.studioferriborgogno.it leggiamo che la sua filosofia è da sempre “Scienza&Coscienza”. Ci spiega cosa significa in generale e in particolare quale valenza assume tale intendimento in questo momento di epidemia da Coronavirus?



"Il motto Scienza & Coscienza riassume la filosofia lavorativa adottata dal nostro studio fin dal 1988. In generale competenza ed esperienza per la prevenzione e la salute della bocca, professionalità, approccio conservativo, delicatezza di intervento sui tessuti gengivali e dentali sono alcuni degli aspetti su cui lo Studio Odontoiatrico Ferri Borgogno si basa per offrire al paziente una soluzione altamente qualificata per la cura dei denti e delle gengive.



Scienza perché la salute della bocca non può prescindere dalle competenze che si acquisiscono attraverso lo studio, i corsi di aggiornamento, i congressi, l’apprendimento delle tecniche, in Italia e all’estero. Essere specializzati vuole dire offrire al paziente una preparazione di livello per farlo sentire in buone mani.



Coscienza perché le terapie che compongono i piani di cura vengono scelte in base alle reali esigenze del paziente, seguendo l’approccio conservativo, riducendo al minimo quello invasivo, per offrire un decorso il meno fastidioso possibile.



In epoca COVID-19 significa adottare rigorosamente i protocolli emanati dalla comunità scientifica di categoria nonché rimanere costantemente aggiornati, in quanto, come noto, il COVID-19 è ancora in buona parte un patogeno sconosciuto e anche la comunità scientifica è in costante aggiornamento, e così lo sono i protocolli che vanno adottati rigorosamente.



Nel nostro caso, per via semplicistica:

1) Chiamiamo telefonicamente tutti i pazienti nelle 24 ore che precedono la seduta odontoiatrica, al fine di verificare il loro stato di salute, con una procedura di 'pre-triage', che si riassume in una serie di semplici domande, che tuttavia sono di importanza fondamentale per comprendere il fattore di rischio e, in caso di sospetto, rinviamo il paziente di 14 giorni in via del tutto cautelare.

Se viceversa il paziente ha superato il 'pre triage' telefonico, allora confermeremo l’appuntamento con la preghiera di volersi presentare con almeno 15 minuti di anticipo, al fine di effettuare il vero e proprio 'triage' che verrà tenuto in ambulatorio, nonché di presentarsi con la mascherina indossata.



2) All’arrivo del paziente in ambulatorio misuriamo da subito la temperatura, che non deve mai superare i 37,3°. Quindi invitiamo il paziente a igienizzarsi le mani con un apposito gel idroalcolico e lo sottoponiamo a una serie di domande finalizzate al definire il vero e proprio 'triage'.

Ogni paziente potrà usufruire delle cure previste solo e unicamente qualora abbia ottenuto il parere positivo da parte del clinico".





Tutte le cure del dentista sono sicure, in epoca di Coronavirus?



"Il nostro studio eroga cure odontoiatriche a tutto tondo, ovvero curiamo dal piccolo paziente, che si approccia per la prima volta all’odontoiatra, ai ragazzi e adulti che necessitano di cure ortodontontiche, per le quali utilizziamo apparecchi – nei quali siamo specializzati - come gli allineatori trasparenti, che ci consentono ottimi risultati senza impattare sull’estetica, sulla funzione e sull’igiene orale del paziente. Curiamo inoltre i meno giovani, che necessitano di cure conservative come le otturazioni, di cure endodontiche come le devitalizzazioni e i ritrattamenti canalari. Fino al ripristino della funzionalità masticatoria, ormai sempre più a mezzo soluzioni fisse, sorrette sia da denti naturali che da impianti endossei; questi ultimi, ogni qualvolta sia anatomicamente possibile, vengono inseriti contestualmente all’estrazione del dente, così come la protesi provvisoria fissa, al fine di non compromettere l’estetica e il confort del paziente".



"L’emergenza collegata alla pandemia in corso ci impone particolari procedure e attenzioni, volte a garantire la massima sicurezza dei pazienti e degli operatori. Ovviamente operiamo mediante l’utilizzo di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale, mentre una rigorosissima procedura interna ci obbliga inoltre a monitorare noi stessi a ogni inizio di giornata lavorativa e, in caso di sintomi sospetti, il clinico o l’assistente interessati vengono sospesi dall’attività lavorativa, al fine di accertare il loro reale stato di salute; questi vengono poi reintegrati solo in caso di evidenze cliniche negative".





Ringraziamo il dottor Mauro Ferri Borgogno per le preziose informazioni e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per parlare di igiene orale e corretta prevenzione.