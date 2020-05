Alba, “Il negozio che sarà”: designata la vincitrice del concorso di disegno promosso dai commercianti

È stato designato il vincitore del concorso “Il negozio che sarà”, indetto dall'Associazione Commercianti Albesi durante il periodo dell'emergenza Covid-19.

Primo classificato è il lavoro di Martina Bicchierai, 7 anni, di Alba.



La giuria dell'A.C.A. ha svolto un lavoro approfondito e non facile – data la qualità dei lavori presentati - per individuare il disegno più adatto a essere utilizzato in una campagna promozionale dell’associazione.



Un secondo elaborato ha meritato un riconoscimento, il cosiddetto “premio della critica”: si tratta del disegno di Adelaide Stupino, quasi 7 anni di Sommariva Perno, dalle particolari caratteristiche grafiche, che è stato valutato adatto a uno sviluppo successivo.



La premiazione si è svolta oggi, venerdì 22 maggio, presso la sede A.C.A. alla presenza del presidente Giuliano Viglione, del direttore Fabrizio Pace, del vicedirettore Silvia Anselmo e della responsabile della Segreteria Generale Elena Giachino. Alle due vincitrici è stato consegnato un mini tablet, con i complimenti dell'Associazione Commercianti Albesi.



Sono un centinaio i bambini in età scolare tra i 6 e gli 11 anni, che hanno fatto pervenire altrettante opere frutto della propria creatività, immaginando il proprio negozio ideale, un luogo “amico” da tornare a frequentare insieme alla propria famiglia, ora che il lockdown è stato rimosso e che gli esercizi di vicinato sono tutti nuovamente accessibili.



Tutti i partecipanti hanno ricevuto un buono omaggio per riscuotere un piccolo premio nelle cartolerie convenzionate al concorso e le loro opere sono state pubblicate sul profilo Facebook dell'A.C.A..



L'Associazione Commercianti Albesi ringrazia tutti i ragazzi per aver scatenato la propria creatività sul tema, portando energia, entusiasmo, fantasia a colorare il periodo un po' grigio che tutti speriamo di lasciarci presto alle spalle.