Alba riapre le casette dell’acqua. Ecco le norme per usarle in sicurezza

Riapriranno domani, sabato 23 maggio, le casette dell’acqua sul territorio comunale albese chiuse due mesi fa a causa dell’emergenza sanitaria.



I gestori sono tenuti alla pulizia e all’igiene delle attrezzature con frequenza giornaliera e in funzione dell’orario di apertura. Su ogni impianto, inoltre, dovranno indicare con idonea segnaletica le regole da seguire, a partire dal mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro.



Gli utenti dovranno usare guanti monouso o disinfettarsi le mani prima di toccare la tastiera e indossare le mascherine in tutte le fasi in cui non sarà possibile garantire la distanza di sicurezza.



Il sindaco Carlo Bo: “Un servizio apprezzato che in queste settimane è mancato a molti albesi e che ora possiamo finalmente ripristinare. A tutti però chiediamo di rispettare scrupolosamente le distanze e le norme igieniche non solo per l’utilizzo delle casette dell’acqua, ma in ogni ambito di interazione sociale. Vogliamo ripartire tutelando la salute dei cittadini e senza dover più subire battute d’arresto”.