Cherasco aiuta gli ambulanti del mercato: non pagheranno la Cosap 2020

Anche gli ambulanti del mercato settimanale non pagheranno la Cosap 2020 a Cherasco. Lo ha deciso la Giunta guidata dal sindaco Carlo Davico.



Un primo passo per aiutare i commercianti era stato fatto la scorsa settimana con la decisione di non far pagare la Tassa per occupazione di suolo pubblico a bar e ristoranti che hanno i dehors. Ora un altro tassello si aggiunge alle agevolazioni per il settore del commercio.



"In questi mesi di inattività forzata - spiega il primo cittadino - anche il mercato settimanale è stato sospeso, pertanto gli ambulanti non hanno potuto lavorare, come tante altre categorie. Da questa settimana tutti i banchi sono potuti tornare in piazza, con le dovute misure di sicurezza previste dal Dpcm. Ci sembrava doveroso dare un aiuto concreto. Pur con bilanci comunali sempre più ridotti, siamo comunque riusciti a coprire il mancato introito della Cosap 2020. Continuiamo a valutare altre possibili soluzioni per aiutare sia la popolazione che i vari settori economici e produttivi. Questa emergenza sanitaria è anche economica e ha colpito tutti i settori, speriamo in una ripresa che sicuramente sarà lenta, che ha bisogno anche del sostegno dell'Amministrazione".