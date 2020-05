Cuneo, da lunedì 25 riapre l'Archivio Comunale: accessi solo su appuntamento

L’uso della PEC garantisce che le richieste vengono ricevute e accodate secondo la sequenza di arrivo. L’archivista che esaminerà la richiesta la potrà gestire in due modalità:

- Se il documento è semplice (es. agibilità), di rapido reperimento o è già stato scansionato, verrà trasmesso via PEC al richiedente

- Se è necessario un accesso all’archivio, verrà fissato un appuntamento in orario 9-12, dal lunedì al venerdì. L’appuntamento perverrà via mail all’indirizzo indicato dal professionista

La ricettività massima dell’Archivio è al momento di un professionista ogni 45 minuti, ovvero 4 professionisti per mattina. L’ingresso avverrà da Largo Barale angolo Via Bartolomeo Bruni, previa chiamata via citofono.