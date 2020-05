Dogliani, nuova disposizione dei banchi per il mercato del martedì

L’Amministrazione comunale di Dogliani informa che, a partire da martedì 26 maggio, entra in vigore una nuova disposizione degli spazi mercatali (di banchi alimentari e non alimentari), pensata per individuare le misure più idonee per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia Covid-19 e garantire lo svolgimento dei mercati in sicurezza, tenendo in considerazione le caratteristiche degli specifici contesti urbani e logistici.



La nuova disposizione prevede una variazione della viabilità, con chiusura di via Rovere al passaggio delle auto al martedì.



Il progetto è stato coordinato dal consigliere Antonio Bosio, delegato al Commercio e agli Affari Generali, di intesa con Francesco Occelli, rappresentante della Fiva Confcommercio per il mercato doglianese, e con la collaborazione dell’agente di polizia comunale Roberto Dellaferrera.



I cambiamenti più sostanziali vedono la ricollocazione di 42 banchi non alimentari da piazza Umberto I a via Rovere e a piazza Carlo Alberto (sulla piantina riconoscibili dal colore rosso). Quindi 8 banchi di frutta e verdura sono collocati in zona piazza Confraternita (colore blu), 10 banchi di produttori agricoli in via Corte, 9 banchi alimentari in zona piazza Gorizia e via Tenente Costa.



Sono 3 i punti di ingresso contingentato e di uscita e si trovano all’inizio di via Vittorio Emanuele, all’inizio di via Rovere (altezza bar Roma) e dal ponte Manzi (zona Confraternita).



L’ordinanza comunale riguardante la nuova disposizione dei banchi del mercato sarà valida fino al 31 luglio 2020.