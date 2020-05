Oggi riapre Mek&Phebe Tattoo

Ripartiamo in sicurezza nel pieno rispetto delle nuove regole in materia di sicurezza e sanificazione per accogliere i clienti nel rispetto delle norme anti-Covid-19.

Da 10 anni punto di riferimento per tutti gli appassionati di tatuaggi, piercing e trucco permanente, lo studio Mek&Phebe Tattoo si è sempre distinto per l'altissimo livello di igiene e la sua professionalità.

Mek&Phebe Tattoo accoglie i propri clienti in uno studio di 250 mq disposto su due piani, fornito di impianto industriale per la filtrazione e il ricircolo dell'aria a soffitto per tutta la superficie del negozio.

Conosciuto per il suo ambiente elegante e moderno, lo staff è composto da professionisti con 15 anni d'esperienza nel settore e vanta la collaborazione costante con selezionati artisti da tutta Italia.

I titolari Maccaferri Mattia e Pezzana Federica hanno sfruttato questo periodo per rafforzare ulteriormente le misure igieniche del negozio aggiungendo barriere protettive e colonnine igienizzanti a disposizione in ogni area del negozio.

E' stata effettuata una sanificazione anti-covid, che verrà ripetuta regolarmente secondo le nuove disposizioni anti-covid; a questo si aggiungono tamponi batteriologici di sicurezza prima della riapertura.

Felicissimi dunque di poter accogliere nuovamente i loro clienti con un nuovo orario: lo studio sarà aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 10.30 alle 19.00.

E per dimostrare la propria gratitudine verso chi ha lottato in prima linea e messo a rischio la propria vita per aiutarci in questo brutto periodo, lo studio Mek&Phebe Tattoo ha deciso che tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e volontari della protezione civile, avranno per sempre uno sconto del 20% su ogni acquisto o servizio.





Lo studio Mek&Phebe Tattoo si trova a Cuneo, in Corso Annibale Santorre di Santarosa 20.

Apertura dal lunedì al sabato in orario continuato 10.30 - 19.00

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 366-2888056 e tutti i social

Facebook www.facebook.com/mekphebetattoo/