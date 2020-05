Cosa ci dicono le stelle? Ecco l'Oroscopo di Corinne dal 22 al 29 maggio

ARIETE: L’impulsività e l’irruenza risultano essere degli acerrimi nemici sia in campo affettivo che operativo: regolatevi conseguentemente e prima di sbottare contate fino a dieci perché sarebbe controproducente! La trascorsa quarantena ha avuto parecchio da insegnarvi o ora gusterete ogni attimo di libertà come se fosse una prelibatezza. Occhio però a non strafare e a non infrangere delle regole ancora vigenti. Pagamenti da effettuare e anziano da coccolare.

TORO: Tempo di scelte, decisioni, riprese, cambiamenti e soddisfazioni. Malgrado non siate pienamente convinti di un determinato passo ce la metterete tutta al fine di far quadrare un settore finora rimasto in una posizione di stallo. Non da escludere alterchi con un testone, un egoista o un menefreghista e uno spizzico d’ansia riguardo un componente della famiglia. Una bella passeggiata in mezzo alla natura vi farà riscoprire il delicato profumo della primavera. Omaggio gradito.

GEMELLI: Splendida questa Luna che il 22 maggio si fa nuova 02°06’ della vostra costellazione! Approfittatene per recuperare il tempo perduto, concedervi salubri camminate, sistemare faccende rimaste in sospeso confidando in un periodo sicuramente ottimale e migliore… Un neo è costituito dalla quadratura di Marte preposta a procacciare qualche contrattempo o acciacchino nonché alimentare uno spizzico di irrequietezza quantunque doveste tratte con degli stolti.

CANCRO: Fidatevi del sesto senso scartando personaggi stanti istintivamente sull’anima e poi spaziate con il corpo e con la mente riprendendo in mano le redini della vostra normalità. Gli assembramenti non son concessi ma l’andare a passeggio con il partner, figlioletti o nipotini o bere il caffe con un amico vi ritemprerà. I di scorreranno convulsamente e lo zampino di Saturno, se già non è successo, potrebbe alimentare degli inconvenienti. Contatti con dottori.

LEONE: Cercate di organizzarvi adeguatamente in quanto la settimana sarà talmente incasinata dal rischiare di fare confusione specie se avete da poco ripreso il lavoro, nel contempo, magari nel weekend, ricavate un po’ di spazio per voi stessi, per l’intimità, e per fare ciò a cui avevate rinunciato antecedentemente. Un incontro o semplicemente il rivedere degli amici vi rallegrerà mentre una discussione a sfondo pecuniario o personale vi irriterà. Sorpresina in arrivo.

VERGINE: Rinnovatevi interiormente ed esteriormente e dopo la quasi passata sosta forzata rimboccatevi le maniche con l’intento e la certezza di affrontare una prossima estate in piena forma. Rimangono a tuttora delle cosine e dei conti da far quadrare, dei soggetti utili da contattare, degli sborsi a cui sopperire e un’amicizia od affetto da approfondire. Riceverete una inusitata novella, riabbraccerete una deliziosa personcina e finalmente vi rifarete il look o andrete dal parrucchiere.

BILANCIA: Se convinti di essere dalla parte della ragione allora reclamate priorità e diritti mentre se il dubbio attanaglia parlatene con chi saprà darvi delle delucidazioni visto che non potete permettervi di sbagliare. Nei rapporti interpersonali i malintesi abbonderanno ma anche qui basterà un chiarimento per non sciupare un accordo o un’intesa. Chi ha parenti o congiunti residenti in un’altra regione dovrà attendere ancora prima di vederli. Fastidi allo stomaco o alle articolazioni.

SCORPIONE: Anche maggio se ne sta per andare lasciandovi con dell’amaro in bocca per quello che non siete riusciti a realizzare… In ambito personale farete l’inventario della vostra esistenza cancellando dalla medesima ciò che ha più ragione di esistere, restando amareggiati dinanzi al comportamento di un soggetto che pensavate diverso. Il sestile di Saturno darà un po’ più di sprint favorendo qualsiasi iniziativa di ordine materiale mentre una singolare esperienza avrà parecchio da insegnare. Ugge da una donna pretenziosa. Non trascurate la salute.

SAGITTARIO: L’umore non è al top e, purtroppo, con Marte dissonante e dispettoso, talune cose non fileranno lisce oppure, peccando di ingenuità, beccherete una posteriore bidonata dettata dall’aver riposto attendibilità e fiducia in chi non la meritava affatto o ascoltato una campana non corrispondente alla verità: quindi imparate a non offrire sempre la vostra preziosa disponibilità. Se il piatto piange tentate la fortuna giocando al Lotto o lotterie varie. Un anzianotto impensierirà.

CAPRICORNO: Fate della filosofia un precetto e vivete a portata di giornata evitando, per il momento, di far progetti di media o lunga portata. Soprassedete altresì sull’altrui stoltezza, abbellite il giardino, l’orto, l’abitazione, datevi una smossa e partite alla riscossa spronando simultaneamente il partner o chi ruota intorno al vostro mondo quotidiano. La stanchezza colpirà a tradimento e una telefonata annuncerà un evento od accadimento. Domenica strampalata.

ACQUARIO: Non è stato un bel periodo e adesso risalire la china sembra quasi impossibile ma facendo leva sulle celate risorse la spunterete guardando avanti con maggior consapevolezza e maturità. Un uomo vi sorprenderà, una donna farà il doppio gioco, un bimbetto allieterà e un sospetto scemerà. Ciononostante vi indignerete per delle regole troppo restrittive scontrandovi con tanta di quell’imbecillità dal restar di marmellata. Visita o combino allettante e stuzzichino.

PESCI: Vi attendono al varco giornate impegnative dove dare qualcosa per scontato risulterebbe errato visto che l’imprevisto rivestirà un ruolo prominente sia sul lavoro che in amore o in famiglia… Un raduno domestico o un festeggiamento richiederà buonumore ed ilarità. Se invece qualcuno ha eccessive pretese mandatelo a quel paese. Molti ricominceranno pur se stentatamente l’attività. Attenti a non fare movimenti maldestri inclini ad incidere sulla schiena.