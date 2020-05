A Busca il ritorno del mercato: tutte le bancarelle in corso Giolitti e nelle piazze Santa Maria e Savoia

Questa mattina, a Busca, primo mercato completo con le bancarelle di tutti i generi nella nuova sistemazione in corso Giolitti e nelle piazze Santa Maria, dove si trova il polo unico alimentare, e Savoia.

Il trasferimento da via Umberto I è stato disposto dal Comune per consentire il pieno rispetto delle distanze di sicurezza.

Il sindaco Marco Gallo stamattina era tra i banchi, assieme agli agenti di Polizia locale e ai volontari. "Si tratta di una soluzione temporanea, sulla quale gli uffici comunali hanno lavorato tanto. Siamo riusciti a mantenere il mercato a ridosso del centro. Era l'unica soluzione possibile. Siamo soddisfatti, e quello che conta di più, sono soddisfatti anche gli ambulanti. L'attenzione per le attività, da parte del Comune, è stata massima in questi mesi e continuerà ad esserlo, nel rispetto delle norme e per la sicurezza di tutti".