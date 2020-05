A Cuneo si svuota il “Covid hotel”. L’unico paziente potrebbe uscire tra pochi giorni

Potrebbe chiudere già la prossima settimana il “Covid hotel” a Cuneo, ossia la struttura alberghiera messa a disposizione dal titolare per accogliere le persone che hanno dovuto affrontare la quarantena o un periodo di isolamento a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e non poteva farlo restando a casa propria.

Infatti ad oggi presso la struttura c’è solo più un paziente che occupa una stanza su 25 a disposizione. Circa un mese fa erano quattro.



Presto quindi, l’hotel Ligure di via Roma - che aveva dato la propria disponibilità all’accoglienza - dopo una profonda sanificazione potrà anche riaprire ai clienti.



“Fortunatamente la situazione sta rientrando - spiega Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese che comprende 53 comuni della Granda -. Ad ora abbiamo un solo ricoverato e non appena il paziente risulterà negativo a due tamponi consecutivi nelle 24 ore successive, potrà rientrare al suo domicilio. Auspichiamo che entro la fine della prossima settimana la struttura sia vuota”.



L’accoglienza dei pazienti presso l’hotel Ligure, rientrava nel progetto C’È UN POSTO PER... #IONONPOSSORESTAREACASAMIA, promosso dal Comune di Cuneo e dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in collaborazione e sinergia con Confcommercio Cuneo, ASL CN1 e ASO Santa Croce e Carle.



“Abbiamo anche stipulato un accordo con l’Asl Cn2 Alba-Bra - prosegue il presidente Giancarlo Arneodo - ma, visto l’evolversi in positivo dell’emergenza sanitaria, non ci sono stati pazienti da quell’area territoriale”.



“Quella del progetto C’È UN POSTO PER... #IONONPOSSORESTAREACASAMIA è stata una esperienza positiva ed importante - ribadisce il presidente del Consorzio - e anche se speriamo di non averne più bisogno, sarà comunque un ottimo punto di partenza per un’eventuale prossima emergenza”.



In questi giorni il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese lavora per riportare un po’ di normalità - che ora fa rima con sicurezza - anche nelle case di riposo e nei centri diurni, due situazioni che in questi mesi hanno particolarmente sofferto delle ristrettezze per contenere il contagio da Covid-19.