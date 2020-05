Covid-19 e infortuni, Chiara Gribaudo: "Ora non si rischierà più di colpire chi ha rispettato le regole"

“ Nel decreto liquidità è entrata la norma che chiarisce la responsabilità dei datori di lavoro per il rischio contagio dei dipendenti da Covid-19, come avevo chiesto già nel mese di aprile con una specifica interrogazione ".

Lo dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera Chiara Gribaudo, ripresa sul tema nelle scorse settimane anche da Il Sole 24 Ore. "Ora non ci sarà più il rischio di colpire ingiustamente chi ha rispettato le regole. Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che hanno lavorato per questo e la sottosegretaria Puglisi per essere arrivati a una soluzione condivisa".