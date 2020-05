Covid-19 nelle carceri piemontesi, Bruno Mellano: "Bene i test sierologici sul personale, ma la lotta al virus non è ancora vinta"

Del totale complessivo, sono oltre 2600 i test previsti per il personale di polizia penitenziaria (in tutto gli agenti di Polizia penitenziaria in Piemonte sono circa 3000, ma una parte hanno già avuto il tampone in occasione dei contagi registrati o delle scelte delle singole ASL competenti). Inoltre circa 200 saranno i test disponibili per il personale civile in servizio nelle carceri piemontesi (circa 500 operatori in tutto, in minima parte hanno avuto la possibilità di effettuare il tampone, ad esempio a Saluzzo e Fossano).