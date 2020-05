Covid ad Alba, altre quattro vittime (ma tre sono di aprile). Ora il conto sale a 12 persone

Sale purtroppo a 12 il totale dei residenti albesi vittime del Covid-19.

Il dato arriva dal Comune, nell’ambito del consueto aggiornamento sullo stato dell’infezione in città.

All’ennesimo decesso registrato negli ultimi tre giorni (martedì scorso si contavano ancora 8 vittime) – si fa sapere dal Municipio – occorre infatti aggiungere i casi di tre albesi morti a causa del virus tra il 18 e il 28 aprile, ma conteggiati solo ora sulla piattaforma regionale.

Intanto prosegue la positiva diminuzione delle persone attualmente positive, scese ora a 14 (erano rispettivamente 25 e 31, una e due settimane fa) e il contestuale incremento dei guariti, che sono saliti a 63 (+16 e +26, rispetto agli aggiornamenti di 7 e 14 giorni addietro).



“Siamo vicini alle famiglie di tutte le vittime albesi e ci auguriamo di non dover più vedere salire questo numero, ma solo quello dei guariti che fortunatamente cresce ogni giorno – dice il sindaco Carlo Bo –. Il mio appello, in questa nuova e tanto attesa fase di riapertura e di ritorno alla normalità, è di non dimenticare mai le poche e semplici regole per proteggere la salute di tutti”.



Si ricorda che è obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine o i soggetti che interagiscono con i predetti.