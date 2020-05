Positivo al Covid, ma continua a lavorare nei mercati: denunciato per violazione della quarantena

Era risultato positivo al Covid-19 e per questo era stato messo in quarantena presso la propria abitazione.

Ma l'uomo, un ambulante di 59 anni di Carmagnola, non ha rispettato le regole e ha continuato tranquillamente a frequentare i mercati dove lavorava con il suo banco di frutta e verdura.

I carabinieri lo hanno fermato mentre tornava a casa dopo aver lavorato al mercato di Canale.

L’uomo è stato denunciato per la violazione dell’obbligo della quarantena ma adesso rischia anche una denuncia per epidemia colposa. Impossibile, invece, per le forze dell'ordine, risalire a tutte le persone con cui l’ambulante può essere entrato in contatto nella sua giornata di lavoro.