Tornano i banchi in piazza Galimberti a Cuneo: prove generali in vista del mercato di martedì, il primo post emergenza

"Sono qui dalle 7. E' tutto sotto controllo. Le persone sono rispettose delle regole. Indossano la mascherina, tengono le distanze e aspettano il loro turno. Ci sono i volontari di protezione Civile a controllare, assieme agli agenti della Polizia locale. Ma non ce ne sarebbe bisogno, perché le persone sono molto corrette e le ringrazio".

Commenta così, l'assessore al Commercio del Comune di Cuneo, Luca Serale, il ritorno dei banchi in piazza Galimberti. Una sessantina, quelli del venerdì, normalmente dislocati nell'area di piazza del Seminario e delle vie limitrofe.

Prove generali in vista dell'appuntamento di martedì prossimo, quello del grande mercato settimanale cittadino.

I banchi del non alimentare sono stati "sbloccati" lo scorso 20 maggio, mercoledì, consentendo quindi all'amministrazione di sfruttare un'altra settimana per pensare ad una dislocazione dei banchi in linea con le misure imposte dalle nuove regole, tra distanziamento e percorsi obbligati.

Ancora Serale: "Stiamo studiando la disposizione, in modo che sia garantita la massima sicurezza per tutti. Rivedere i banchi in piazza Galimberti, questa mattina, è stato davvero emozionante".