"Un piccolo modo per dirvi grazie!": per i sanitari sconti per tutto il 2020 in moltissimi negozi di Cuneo

"E' un grande sforzo per noi, perché il momento è difficile. Ma lo facciamo con il cuore pieno di gratitudine, per ringraziare chi è stato in prima linea nell'emergenza Covid-19".

E' questo il messaggio che unisce decine e decine di negozi di Cuneo, dall'alimentari alla gioielleria passando per il parrucchiere e per il negozio di abbigliamento fino a bar e ristoranti. Un grazie che si traduce in sconti, che possono andare dal 5 al 15% in base al tipo di negozio. Per tutto il 2020.

Ne potranno usufruire i sanitari, quindi medici, infermieri, osperatori socio sanitari e dipendenti degli ospedali. Basterà esibire il tesserino.

L'iniziativa è partita da alcuni commercianti della città che, in chat, hanno proposto di fare qualcosa di concreto per chi, in queste lunghe settimane di emergenza, ha combattuto nelle corsie degli ospedali. L'adesione è stata massiccia e trasversale, nonostante il periodo molto complicato per chi ha un'attività.

I negozi e le attività aderenti esporranno una locandina in vetrina. L'immagine sarà quella - potente e simbolica - della dottoressa con le ali che tiene tra le sue braccia l'Italia.