Anche Verduno riparte e dà il bentornato a chi ama l’atmosfera dei magici borghi di Langa

"Verduno è davvero la “collina Verde”, il paese del cuore, con ampi spazi e gente cordiale, una luce avvolgente, un bel sole e aria fresca soprattutto d’estate. La singolare posizione geografica ci ha regalato uno dei più belli e aperti panorami: dalle Langhe al Roero alle Alpi.



I locali del paese riaprono nel rispetto delle nuove normative per rendere sicura la vostra voglia di evadere e di stare all’aperto, con in mano un bicchiere dei nostri vini e davanti un piatto gustoso nei dehors e nei giardini dove troverete le persone di sempre, pronte a darvi il benvenuto.



Potete decidere arrivare a Verduno attraverso le strade fiorite, seguendo i sentieri di Langa che si snodano tra boschi e vigne, o in bicicletta, sfruttando il punto di ricarica per cicloturisti, o ancora in auto per posteggiare alle porte del paese e fare due passi nel centro.

Oppure potete fermarvi a dormire per poi ricominciare e ricominciare e ricominciare girovagando tra le bellezze artistico-paesaggistiche della zona.



Non appena possibile ripartirà anche la vita culturale del nostro paese amato da artisti e scrittori, con mostre, libri e un po' di musica



Intanto lasciatevi stupire dalle luci del tramonto, e la sera tardi, dal tricolore sulla torre campanaria e dalle mille lucine del mare delle nostre colline.



Bentornati!"



Marta Giovannini - sindaco di Verduno