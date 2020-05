Un ponte tra Cuneo, Torino e New York: Intesa Sanpaolo sostiene Eurostampa con 6 milioni di dollari

Una triangolazione vincente tra Torino, Cuneo e New York. E' quella messa a segno nelle scorse ore dal Gruppo Intesa Sanpaolo ed Eurostampa North America, la controllata del gruppo cuneese che recita da tempo il ruolo di eccellenza su scala mondiale nel settore della produzione di etichette e che ha ottenuto dall'istituto di credito un finanziamento da 6 milioni di dollari.



L'operazione è stata portata a compimento dalla filiale Imprese di Cuneo di Intesa Sanpaolo, in stretta collaborazione con i colleghi della filiale della Grande Mela e nonostante gli ostacoli e le difficoltà che a livello globale, in questi mesi, si stanno manifestando in seguito alla pandemia da Covid-19. L’intervento si è concluso in tempi molto rapidi e a condizioni particolarmente vantaggiose.

Eurostampa è una realtà imprenditoriale che annovera in tutto il mondo prestigiosi clienti nel settore wine&spirits, Champagne, food e cosmetica. Costante la ricerca di soluzioni innovative, dalle tecnologie di stampa, alle carte e inchiostri speciali, alle soluzioni hi-tech per l’anticontraffazione, la tracciabilità e la connettività. Il gruppo ha stabilimenti produttivi in Scozia, Francia, California e Messico e si avvale di uffici commerciali in Spagna, Germania e Russia. “Questa operazione conferma la bontà del progetto volto ad essere presenti sul mercato nordamericano e, in particolar modo, vicini ai nostri partner di riferimento del mondo degli spirits - commenta il ceo di Eurostampa North America, Gianmario Cillario -. Eurostampa North America è stata la prima e fondamentale tappa di un percorso di internazionalizzazione del gruppo Eurostampa che ci ha dato la possibilità di essere protagonisti a livello mondiale con i nostri prodotti venduti ad oggi in oltre 40 Paesi”.