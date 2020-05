Fax online, i vantaggi e come inviarlo gratis

Quante volte per spedire un fax avete dovuto prendere tutti i vostri fogli e andare alla ricerca di un negozio che offrisse questo tipo di servizio? Sicuramente molte.

Anche se l’utilizzo del fax resta importante, dovete sapere che è possibile sfruttare la tecnologia per inviare i fax comodamente da casa, in che modo?

Ci sono molti siti internet che permettono di inviare fax online gratis sfruttando il pc e una connessione internet, in questo caso l’unica operazione da fare è quella di registrarsi al servizio e allegare i documenti.

Un servizio di invio fax gratuito molto efficiente è quello di letterasenzabusta , il migliore ufficio postale online che, attraverso una procedura semplice e veloce, consente di spedire fax con ricevuta di trasmissione, utilizzando il proprio pc, tablet o smartphone, senza dover usare un software specifico o un apparecchio Fax.

Inoltre, non ci sono limiti di orari e di giorni, si possono inviare gratuitamente anche a numerazioni 800 e 803, fino a 10 tentativi di consegna.

Cosa serve per inviare un fax online?

Per inviare un fax online avrete bisogno di un pc, una connessione a internet e uno scanner per digitalizzare i documenti. In realtà, potrete utilizzare anche il vostro smartphone o tablet, installando un’applicazione che possa aiutarvi a scannerizzare i documenti in alta qualità.

Il formato solitamente richiesto per l’invio del fax online è il PDF, per cui, sia quando utilizzate lo scanner, sia quando scannerizzate i documenti con un dispositivo mobile, assicuratevi che vengano salvati in questo formato.

In linea generale, i siti che offrono questo tipo di servizio richiedono la registrazione con alcuni dati, per poi accedere al pannello di gestione dal quale è possibile vedere i documenti in entrata e in uscita. Altri servizi non richiedono registrazione, è sufficiente compilare il form e caricare i documenti da spedire, dopo l’invio viene rilasciata una ricevuta che prova la spedizione.

Inviare fax online è una soluzione molto comoda e apprezzata soprattutto da chi lavora in mobilità e ha bisogno di inviare urgentemente dei documenti, magari direttamente dal proprio dispositivo mobile, senza costi o rallentamenti.

Vantaggi del fax online

Aldilà della semplicità di invio, i vantaggi di fax online sono moltissimi e riguardano soprattutto i costi abbattuti sotto ogni aspetto. Infatti, non occorre acquistare l’apparecchiatura necessaria e, anche nel caso di un professionista che necessita l’invio di numerosi fax, è possibile abbonarsi mensilmente a dei servizi e utilizzare solo il pc, il device mobile e una connessione a internet.

Non ci sono spese di investimento iniziale, non occorre la manutenzione, non è necessario avere una linea telefonica e i tempi di invio e di ricezione sono ridotti.

Inoltre, grazie alla crittografia, tutti i documenti spediti e ricevuti tramite fax online sono al sicuro dalle minacce dal web.

Insomma, oltre ad essere uno strumento comodo, il fax online è sicuro. Se non dovete inviare un elevato numero giornaliero di fax potete sfruttare uno dei servizi online gratuiti, se invece siete dei professionisti e volete anche dei servizi aggiuntivi, potrete confrontare le varie offerte, ma in media un abbonamento mensile al servizio ha un costo di 15 euro.