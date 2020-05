Probabili elezioni comunali e regionali a metà settembre

“Sulla data delle elezioni seguiamo le indicazioni del comitato scientifico. Luglio è difficile, quindi l'orientamento è su settembre perché ottobre, con le temperature più basse, potrebbe portare a una ripresa del Covid-19".

L’annuncio arriva da Achille Variati, sottosegretario Pd all'Interno.

“Il 13 settembre - ha puntualizzato il sottosegretario - sarebbe indicato anche per contenere nello stesso mese gli eventuali ballottaggi ed è per lo stesso motivo che si va ad un election day per Regioni e Comuni”.

Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri, in piena emergenza sanitaria, aveva deciso lo slittamento di tutte le consultazioni elettorali.

Si era ipotizzata una finestra elettorale che andava dalla metà di settembre al mese di dicembre.

In quella circostanza il governo aveva contestualmente prorogato il mandato delle giunte regionali a statuto ordinario, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

Sono 18 i Comuni del Cuneese che devono eleggere il sindaco e rinnovare i rispettivi Consigli comunali: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d’Alba, Morozzo, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Vicoforte.

Una settantina complessivamente Comuni del Piemonte con quattro centri oltre i 15 mila abitanti in cui è previsto il turno di ballottaggio: Moncalieri, Venaria Reale, Alpignano (in provincia di Torino) e Valenza (in provincia di Alessandria).