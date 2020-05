Oggi e domani l’asporto, sabato 30 si pranzerà al tavolo: a Pianregina riapre la “Baita della polenta”

Qui, ai 1.800 metri di Pian della Regina di Crissolo, la ripartenza passa anche – per non dire soprattutto – per un piatto di fumante polenta taragna, servita con carni al civet, funghi porcini trifolati e formaggi locali e preceduta da una degustazione di sfiziosi antipasti a base di salumi e lardo con erbette di montagna accompagnato dalle immancabili castagne. Un bicchiere di buon vino ed un Genepy finale, frutto della coltivazione di Pian Regina, faranno da corona ad un pranzo o ad una cena preparata con passione.

E non potrebbe essere altrimenti, per un locale che di nome fa “Baita della polenta”, il capiente ristorante di proprietà della famiglia Genre recentemente ristrutturato con gusto ed eleganza ospita sino a 150 coperti e dotato di un dehor-solarium con vista mozzafiato.

Per degustare in piena sicurezza quello che qui, da sempre, è il menù del giorno bisognerà attendere ancora qualche giorno: la struttura aprirà a pieno regime sabato maggio, ma a partire da oggi è comunque a disposizione con il servizio di take away, l’asporto.

Da questo weekend gli escursionisti torneranno ad avere a disposizione un punto di riferimento che servirà loro bevande calde e fredde ed una serie inenarrabile di ghiotti panini.

Al primo piano, la baita diventa un confortevole e caratteristico rifugio, con 7 camere matrimoniali con servizi privati, finemente arredate in stile montano con incantevole vista sulle vicine vette del massiccio del Monviso e posto tappa GTA con 5 camere da 2 posti con letto a castello, bagno in comune, indicato per sportivi, alpinisti e per chi ama la vacanza dinamica.

A disposizione c’è anche un’area camper, tende, picnic e barbecue per campeggiare con tende e camper, piazzole con erbetta immerse tra i larici, area picnic con tavoli di legno, acqua, ombrelloni e barbecue.

La “Baita della polenta” risponde al numero 0175.94907 ed è presente sul web con il proprio sito www.rifugiopiandellaregina.it