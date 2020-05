A Busca più spazio per i dehor di bar e ristoranti e sospensione della Tosap

Nel giorno della riapertura in Piemonte di bar e ristoranti, entrano in vigore le nuove linee guida, approvate questa mattina dalla Giunta comunale, per l’estensione della occupazione di suolo pubblico a uso dehor per bar e ristoranti, che sono valide fino al 31 ottobre prossimo, adottate per garantire il rispetto del distanziamento sociale nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Contemporaneamente è sospeso il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap).



I titolari devono compilare un moduolo di domanda che sarà pubblicato lunedì prossimo, 25 maggio, sul sito del Comune di Busca (per informazioni, Polizia municipale: 0171/948615).



In base a queste nuove norme temporanee, l’ampliamento dei dehors esistenti è consentito fino al 100% dell’attuale occupazione.



“Per agevolare il più possibile la ripresa delle attività – dice il sindaco Marco Gallo -, il Comune ha previsto una nuova disciplina, descritta nelle linee guida appena approvate. In questo periodo di chiusura forzata delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica, abbiamo infatti ricevuto da parte degli operatori del settore richieste in questo senso ed è giusto creare le condizioni per fornire più sicurezza ai clienti e facilitare l’organizzazione delle attività”.



Gli esercenti che ottengono l’autorizzazione all’ampliamento si impegnano a rispettare le normative in materia di sicurezza incendi, di carattere igienico sanitario e non sfar effettuare alcuna diffusione musicale nell’area di occupazione, a provvedere a uno scrupoloso controllo per garantire che gli avventori non creino assembramento, rispettino la disposizione dei posti a sedere, non producano schiamazzi, far cessare l’attività svolta nell’area dehor/consumo sul posto e sgomberala dai clienti entro le 24, a ricoverare le sedie e gli arredi nelle ore in cui non sono utilizzate, garantire il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito di almeno 1,2 metri, anche sotto i portici, caso di occupazione su strada non pedonale, installare apposite delimitazioni a protezione del pubblico con parapetti, fioriere, rispettare tutte le prescrizioni della normativa e decreti Covid-19.