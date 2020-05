A Cuneo si prosegue con la riapertura: portici e via Roma tornano a popolarsi, con bar e ristoranti (VIDEO)

Cuneo riapre: i portici e la zona pedonale di via Roma tornano a popolarsi di passanti impegnati negli acquisti, o nel primo, vero aperitivo con amici e conoscenti ai tavoli dei bar.

La pioggia che verso le 19 ha colpito la città capoluogo nel pomeriggio di oggi (23 maggio) non ha certo aiutato gli appassionati dell'happy hour, ma sono tornati ad aprire anche i ristoranti e le pizzerie (a patto, ovviamente, di riuscire a trovare un posto). Lungo le zone più frequentate della città fioccano - e per fortuna - mascherine e guanti; il distanziamento sociale è assicurato nella maggior parte dei casi, ma certo è difficile contenere l'entusiasmo generale per il "ritorno alla libertà".

Di seguito la diretta apparsa sulla pagina Facebook nel tardo pomeriggio di oggi, con una passeggiata lungo la zona pedonale di via Roma:

Gli esercenti si sono preparati a fondo in vista della riapertura, e diverse sono le misure adottate per accogliere i clienti: plexiglass sui banconi, riduzione dei posti possibilmente prenotabili e gel igienizzante all'entrata (e in accesso ai bagni). Il morale generale è di ottimismo, ma certo le difficoltà a livello economico assicurano più di un pensiero.

Qui sotto, invece, il video mandatoci da un lettore, in bici proprio lungo via Roma:

Cuneo riparte, quindi. Con la speranza di non fermarsi più.