Boves si risveglia con il sole, tra bar aperti e banchi del mercato, tornati nelle piazze del paese

Boves si risveglia con un bel sole, tra bar aperti e i banchi del mercato in piazza Italia. Un ritorno ad una nuova normalità, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio.

il mercato alimentare e il mercato non alimentare e dell’abbigliamento sono finalmente tornati in centro, dopo settimane di trasferimento di quello alimentare (l'unico permesso) nell'area mercatale di via Borella, nei pressi del cimitero.

In piazza Italia i banchi di abiti, tende, e merce non alimentare; in piazza dell'Olmo gli alimentari, come era sempre stato.

Sul rispetto delle nuove norme vigilano i volontari di Protezione civile e gli agenti della Polizia Municipale.