Finalmente riaprono i bar di Cuneo: tavolini all'aperto, caffè, brioches e sorrisi (FOTO)

Bar e ristoranti aperti a Cuneo, oggi 23 maggio, dopo due mesi e mezzo di chiusura al pubblico. Già dal 18 maggio è stato possibile prendere il caffè al bar, ma rigorosamente fuori dal locale e senza possibilità di sedersi ad un tavolino e di godersi la colazione serviti.

Oggi il ritorno alla normalità, seppur diversa, è più evidente. Entusiasmo e sorrisi, tra caffè e cappuccini fumanti e golosissime brioches.

Apertura anche per i ristoranti, tra nuove regole, tavolini distanziati, mascherine. Molti, lo sappiamo, non sono pronti ad aprire e attenderanno probabilmente le prossime settimane, sperando in un allentamento delle linee guida e nel caldo, che consentirà di sfruttare i dehors per le cene all'aperto.

Pur con tanti dubbi e punti di domanda sul futuro, questo, per Cuneo, è stato un risveglio bellissimo.