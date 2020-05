Cuneo, in alcune zone della città una "fase 2" tra assembramenti e zero controlli

Riceviamo e pubblichiamo.



Gentile direttore,

volevo segnalare che a Cuneo c'è stata una gara di indignazione collettiva nei confronti di anziani passeggiatori e runner solitari, spesso inseguiti da zelanti pattuglie.



Da quando è partita la "fase 2" nessun controllo si è più visto, soprattutto in corso Dante, che diventa ritrovo abituale di gruppi di ragazzi che, senza distanziamento né protezioni, si ammucchiano sulle panchine di fronte e a fianco del distributore h24. Tutto da pomeriggio a notte inoltrata, con musica a tutto volume.



Non parliamo poi degli assembramenti quotidiani in corso Giolitti e via Silvio Pellico, con spargimento di liquidi e bottiglie abbandonate. Una situazione che costringe mamme e abitanti in genere a compiere larghi giri per evitare di imbattersi in emissioni fisiologiche di ogni genere.



Tutto questo nel silenzio della stampa, che al massimo comunica con enfasi che il sottopasso è chiuso e sanificato e che tutti devono essere tolleranti.



Ora dopo numerose segnalazioni alle forze dell'ordine spesso ignorate, spero che voi riusciate a far conoscere il problema.



Lettera firmata,

Cuneo