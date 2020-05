Mondovì, novità tutta da... sentire: in arrivo un'installazione sonora sulla torre del Belvedere

Il Coronavirus non ferma l'innovazione a Mondovì, dove, a partire dall'estate, un'interessante novità attenderà cittadini e visitatori: la torre del Belvedere, emblema del capoluogo monregalese, ospiterà un'installazione sonora realizzata da Liliana Moro, artista di fama internazionale, il cui nome è stato suggerito da Art.ur, nella cornice del progetto ZOOART ARCA.

"Il percorso sonoro - spiegano gli ideatori di tale progetto - si inserisce all’interno di un disegno di ampio respiro, tracciato dall'amministrazione comunale e che mira a creare in Piazza Maggiore, a pochi passi dal Belvedere, l'hub culturale della città. In sintonia con la nuova visione per Mondovì Sotterranea, ecco dunque un altro intervento che individua il suono come fil rouge di un percorso che coinvolge il rione Piazza".



Il loro intervento prosegue dicendo che tempo e ascesa sono identificate come le parole chiave della ricerca artistica che ha come oggetto la torre del Belvedere, un vero e proprio simbolo ubicato in cima alla collina del rione Piazza. Il curatore, Andrea Lerda, coordinandosi con l'amministrazione monregalese e con la direzione artistica di Art.ur, ha selezionato per questo intervento Liliana Moro, artista tra le più interessanti e apprezzate della scena artistica internazionale. Figura attiva dalla fine degli anni Ottanta che, nel tempo, si è espressa utilizzando una grande varietà di medium tra cui il video, il suono, la performance, il disegno, il collage, la scultura e l’installazione. Nel 2019 è stata chiamata a presentare il suo lavoro al padiglione Italia della 58ma Biennale d'arte di Venezia.



"Dall'emergenza che stiamo attraversando - ha commentato l'assessore cittadino alla Cultura, Luca Olivieri -, ma anche dal profondo mutamento nella concezione degli spazi e negli stili di vita, credo possa trovare ancor più viva espressione la vocazione turistica di un territorio come il nostro, capace di coniugare arte e bellezze naturalistiche, spazi aperti, storia, outdoor. In questo senso, come amministrazione comunale, stiamo lavorando a nuovi stimoli alla vita culturale cittadina, e la collaborazione con Liliana Moro, instaurata grazie ad Art.ur, è certamente uno di questi. Risponde all'obiettivo di sempre: avvicinare un pubblico diverso alle bellezze storico-artistiche della città e trasformare la visita in esperienza".



L’iniziativa, per completezza, è organizzata e promossa dall'associazione Art.ur con il patrocinio della Città di Mondovì e con il contributo della Regione Piemonte e delle Fondazioni CRC e CRT.