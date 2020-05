Si torna a vivere la Messa festiva. Celebrazione in concorso di popolo per la solennità dell’Ascensione del Signore

Il 24 maggio la Chiesa celebra l’Ascensione del Signore e finalmente le Messe saranno celebrate in concorso di popolo. Le campane della festa romperanno il lungo digiuno eucaristico durato oltre due mesi a causa del lockdown per Coronavirus.

Nulla è come prima, lo abbiamo visto nelle immagini delle prime funzioni celebrate dal 18 maggio. L’attenzione nel preservare la salute dei fedeli si è tradotta nel protocollo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Cei hanno siglato il 7 maggio e declinata per la Diocesi di Torino nella lettera firmata dal vescovo Cesare Nosiglia. Il precetto della Messa festiva resta comunque sospeso.

A comprendere meglio il senso del Vangelo di questa domenica (Mt 28,16-20), ci aiuta don Cosimo Monopoli, Cappellano Militare per la Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta in Torino. “ La solennità dell’Ascensione di Gesù al cielo, dopo la sua risurrezione, sottraendosi alla fisicità sensibile degli uomini, liturgicamente fa da cerniera tra il tempo della contemplazione del maestro e il tempo della testimonianza del discepolo, dopo aver ricevuto il dono dello Spirito. Potremmo dire che ora è il tempo della concretezza: si vede chi ha fede o non fede nella vita!

Gesù ricorda ai suoi: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra (Mt 28,18) a confermare la sua signoria su tutta la creazione per cui può garantire la vita imperitura per quanti aderiscono alla sua Parola e accolgono il suo messaggio sigillato dal dono dello Spirito Santo. Infatti questo è un giorno di esultanza poiché in Cristo, vero Dio e vero uomo, nato da donna, donato alla Chiesa come capo su tutte le cose (Ef 1,22), abbiamo la certezza che la nostra umanità è assunta in cielo poiché siamo membra dello stesso suo corpo.

Gesù lascia le ultime disposizioni agli apostoli consegnandone il mandato: Andate e fate discepoli tutti i popoli (Mt 28,19), cioè attraverso il battesimo, annunciare la fede trinitaria da testimoniare e trasmettere: credere che quel Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria, è il Figlio di Dio e solo in lui c’è salvezza. Così a pieno titolo il ruolo della Madre del Signore entra nel nucleo della fede cristiana, lei che resta con quanti erano assidui nella preghiera (At 1,14) per confortarli, supportarli e aiutarli a far aprire la loro mente ai misteri del Figlio e accogliere la santa gioia nel battesimo di Spirito Santo (cf At 1,5).

Nel mistero dell’Ascensione di Gesù che oggi contempliamo, da una parte siamo chiamati a guardare in alto, d’altra parte non dobbiamo dimenticare che il cammino dell’uomo si svolge sulla terra, nella storia, affinché l’uomo e la storia possano partecipare alla gloria di Dio. Agli apostoli che continuano a fissare lo sguardo verso il cielo, viene ricordata la missione loro affidata: essere testimoni del Vangelo nel trasmettere la logica delle beatitudini. L’assenza fisica di Gesù chiede ad ogni discepolo di essere volto del suo amore e strumento da cui riflette l’amore trinitario.