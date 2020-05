Anche a Cuneo la manifestazione delle Mascherine Tricolori

Ha toccato anche Cuneo il quarto sabato consecutivo di protesta delle Mascherine Tricolori. La protesta – fa sapere il movimento – ha toccato "quasi cento piazze italiane da nord a sud": "Migliaia di italiani hanno manifestato, in modo pacifico ma determinato, contro le restrizioni del governo Conte e le misure economiche insufficienti per far fronte alla grave crisi economica e sociale connessa all’emergenza sanitaria".



"Nonostante le difficoltà dovute alla presenza ancora parziale di restrizioni (che persistono anche sulle modalità di organizzazione delle manifestazioni) si è riscontrato un grande aumento di partecipazione popolare agli appuntamenti – fa sapere ancora il movimento –. Di fronte al Duomo, in via Roma, si sono radunate oltre 50 persone, con megafono e mascherine tricolori. Il prossimo obiettivo è l’organizzazione di una grande manifestazione nazionale a Roma".