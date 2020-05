Coronavirus, 70 taglia tartufi artigianali per i sanitari di Alba e Verduno

Un pensiero gradito, per tutto il personale del reparto Covid degli ospedali di Alba e Verduno: a omaggiare i sanitari di un elegante affettatartufi, la VmGuarene, con sede nel comune roerino.

"Il nostro obiettivo è disegnare e creare manufatti in legno unici e di qualità elevata, in grado di trasmetterela dolcezza e il calore del legno", si legge sul sito web dell'azienda. "Abbiamo voluto regalare questi 70 Taglia Tartufi Artigianali in ringraziamento per il lavoro svolto nella lotta contro il Covid 19", ha dichiarato Cristiano Rapetti, artigiano e designer del legno, in rappresentanza della VMGuarene.