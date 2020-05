Coronavirus: a Cervasca situazione in pieno miglioramento

Cari cittadine e cittadini,



oggi Vi comunico che la situazione Covid-19 nel nostro comune continua a migliorare, ma è fondamentale continuare a rispettare le regole e prestare molta attenzione per non pregiudicare i sacrifici fatti finora da tutti noi.

Pertanto occorre indossare le mascherine nei luoghi chiusi e ogni volta che non sia possibile garantire la distanza minima di sicurezza, oltre a mantenere il distanziamento sociale, fino a nuove disposizioni.

Attualmente risulta quanto segue:



• 36 concittadini positivi al virus COVID-19 di cui 28 guariti, 6 ancora positivi e 2 deceduti;

• 52 persone erano in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva presso la residenza di cui 49 l’hanno concluso, ma 3 lo sono ancora;

• altri cittadini in isolamento volontario non comunicati ufficialmente.



Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione epidemiologica.

Per Emergenza da Coronavirus contattare il n. 338/57.89-826.





Il Sindaco

Enzo Garnerone