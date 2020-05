Covid, 139 vittime da inizio epidemia nel territorio di Langhe e Roero. Tre i positivi nell’ultima settimana

Durante l’epidemia, nel territorio dell’Asl Cn2, sono stati eseguiti 9.243 tamponi, di cui 2.610 nelle Rsa. Il dato arriva dall'azienda sanitaria dell'Albese e Braidese, che con una nota aggiorna i dati dell’infezione sul territorio di competenza ad oggi, domenica 24 maggio.



Tra i soggetti positivi residenti nell’Asl Cn2, 265 (36%) sono rimasti asintomatici, 259 (35%) hanno avuto sintomi lievi o una sindrome simil-influenzale, mentre 220 (29%) sono stati ricoverati in ospedale.



Nelle ultime due settimane sono diminuiti i nuovi casi positivi (6 la penultima settimana, 3 l’ultima), così come i nuovi ricoveri in ospedale, mentre sono progressivamente aumentati coloro che sono guariti dall’infezione con una doppia negatività del tampone.



I soggetti guariti sono, infatti, 459; i soggetti deceduti sono 139. I soggetti con infezione ancora attiva sono 146. Tra questi ultimi circa 40 sono ancora ricoverati, i restanti sono in isolamento fiduciario domiciliare.



Anche nel territorio dell’Asl Cn2, come nel resto del Piemonte, il Coronavirus continua a circolare, sebbene i nuovi casi siano di molto inferiori rispetto alle settimane passate. Questo risultato è la conseguenza delle misure di confinamento disposte nei mesi di marzo e aprile e del lavoro portato avanti con dedizione da tutto il sistema sanitario.



Mentre in ospedale si assistono i pazienti ancora ricoverati e si cerca di riprendere l’attività ordinaria, il Dipartimento di Prevenzione, i Distretti e le Cure Primarie (Medici di Medicina Generale, Guardia Medica, Usca) stanno svolgendo un compito importantissimo per limitare un nuovo diffondersi del contagio, cercando di isolare gli eventuali nuovi positivi e ricercare le persone con le quali sono state in contatto.