M5S, lavoro agile: "Una realtà positiva e lo dimostrano anche le testimonianze di persone notoriamente lontanissime da questo governo"

Gent.mo Direttore,

da un articolo comparso su un noto giornale abbiamo appreso della felice testimonianza sull'efficienza del lavoro in smart working nella pubblica amministrazione dell'INPS cuneese. Una soluzione adottata per fronteggiare l'emergenza che ora il ministro Dadone intende capitalizzare per migliorare la produttività e la qualità dei servizi pubblici.

Abbiamo sempre creduto nell'efficacia delle idee di Fabiana Dadone e nella sua determinazione nel perseguirle. Il lavoro agile è una realtà positiva e lo dimostrano anche le testimonianze di persone notoriamente lontanissime da questo governo.

Le buone idee non hanno colore politico e spesso si é preferito lanciare facili accuse verso dipendenti e dirigenti pubblici invece che risolvere concretamente i problemi delle amministrazioni pubbliche.

La dipendente dell'INPS che svolge al meglio il suo lavoro e nobilita l'immagine dello Stato va ringraziata e premiata. Lei è la miglior lezione per chi per anni ha pensato di promuovere la propria immagine politica limitandosi a parlare di furbetti nella P.A. (che vanno comunque sanzionati, ma restano in numero contenuto) anziché di problemi e soluzioni.

Antonello Portera, capogruppo M5S Comune di Savigliano

Silvia Cina, capogruppo M5S Comune di Cuneo

Silvia Gollè, capogruppo M5S Comune di Busca,

Manuele Isoardi, consigliere comunale M5S Comune di Cuneo

Claudia Giorgis, consigliere comunale M5S Comune di Savigliano

Luca Pavan, consigliere comunale M5S Comune di Busca.