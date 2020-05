A Savigliano l'Archivio storico consultabile solo online, mentre riaprono la Bocciofila Saviglianese e Vita Nova

A Savigliano l'Archivio storico e la sua sala studio restano chiusi al pubblico ma la consultazione dei testi potrà avvenire online sul portale dedicato www.centrodellamemoriasavigliano.it e sulla pagina dedicata all’archivio storico della pagina istituzionale www.comune.savigliano.cn.it.

Il personale dell’archivio storico è tornato in servizio e sarà a disposizione degli utenti telefonicamente o tramite email per qualsiasi chiarimento o per eventuali altre informazioni.

Per chi avesse necessità di consultare singoli documenti specifici e individuabili in tempi brevi, potrà ricevere via email, a discrezione della direzione, copia dei documenti richiesti, tenuto conto dello stato di conservazione del materiale, del regolamento e tariffario vigenti e compatibilmente con le altre esigenze d’ufficio, in tal caso si dovrà indicare nella mail di richiesta le proprie generalità, il numero della carta d’identità, la segnatura archivistica dei documenti richiesti e infine l’oggetto e le motivazioni della sua ricerca.

La consulenza e l’assistenza allo studioso per le sue ricerche sarà svolta dal personale dell’archivio storico tramite telefono o email, compatibilmente con le altre esigenze d’ufficio.

Le ricerche anagrafiche potranno continuare a essere richieste all’ufficio archivio storico tramite email e saranno svolte dal personale, previo pagamento dei costi previsti dal tariffario vigente.

L'orario dell'Archivio storico sarà da lunedì a giovedì 9-12.30; 14-16.30; venerdì 9-12.30.



Per informazioni: tel. 0172711240; email: archivo.storico@comune.savigliano.cn.it

Aperta la Bocciofila Saviglianese e la Vita Nova

Da oggi, lunedì 25 maggio, riaprono anche la Bocciofila Saviglianese e la Vita Nova con obbligo di mascherina, distanza interpersonale e nessun assembramento.

Per il gioco delle bocce dovrà essere scrupolosamente osservato quanto imposto dalla FIB (Federazione Italiana Bocce), mentre al biliardo si potrà giocare al massimo in 4 senza nessuno spettatore. Stessa modalità per giocare a carte: al massimo 4 allo stesso tavolo, con guanti e mascherina e nessun "angolista".

Per il bar e il ristorante valgono le stesse norme degli altri esercizi aperti dal 23 maggio. Non si potrà accedere ai locali in numero superiore ai posti a sedere.