Aspettando la corsa vera, il Giro d’Italia porta Alba sulle pagine di "Topolino"

Ai tantissimi appassionati dei mitici personaggi Disney affidiamo il compito di ricordarci eventuali precedenti passaggi ai piedi delle cento torri, che al momento ci sfuggono. Che si tratti o meno di una prima volta, è comunque una bella vetrina quella che la capitale delle Langhe si è guadagnata sul numero 3.366 di "Topolino", in edicola da mercoledì per le edizioni Panini Comics.



Con la sua prossima uscita, il celebre settimanale vedrà infatti concludersi “Zio Paperone e il Giro da capogiro”, dedicata all’edizione 2020 della Corsa rosa.

Edizione che, come ben noto, prima del suo rinvio a ottobre (dal 3 al 25) a causa delle ben note vicende degli ultimi mesi, proprio questo sabato, 30 maggio, avrebbe dovuto vivere il suo momento sportivamente più alto: i 200 km del "tappone" alpino che, penultima manche del percorso, prometteva di condurre condurre i corridori dalla partenza di Alba ai 2.035 metri di altitudine del Sestriere.



Scritta da Bruno Enna e disegnata da Marco Mazzarello, "Zio Paperone e il Giro da capogiro" segue lo stesso percorso della “carovana rosa” portando i Paperi (già in Italia per il tour sulle tracce di Raffaello, appena conclusosi nella storia "Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù") su e giù lungo la Penisola.



La storia si sviluppa nelle stesse location che la manifestazione ufficiale avrebbe dovuto toccare, partendo dall’Ungheria (dove ci sarebbe dovuto essere lo start della corsa rosa), dove tutti si fanno una sola domanda: perché Zio Paperone partecipa con il suo team alla gara?



In attesa di goderci quello vero (la tappa albese, penultima del percorso, dovrebbe essere messa in calendario per il 24 ottobre), quindi, il Giro d’Italia si correrà intanto su "Topolino". Che dire, non rimane che correre in edicola.