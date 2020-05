Bra, lavori agli ingressi della Tangenziale ovest: Anas comunica temporanea chiusura

Anas comunica che, per permettere la realizzazione di lavori di pavimentazione, giovedì 28 maggio 2020 disporrà la chiusura al traffico di tratti della strada statale 702 Tangenziale ovest di Bra, in particolare:



- ingresso da via don Luigi Orione, sullo svincolo in entrata confluente sulla corsia di sorpasso, nella fascia oraria dalle 07:00 alle 13:00 (dal km 0+000 al km 0+200);



- ingresso dalla strada provinciale 661, località Bandito, su svincolo in entrata confluente su corsia di marcia asse principale nella fascia oraria dalle 13:00 alle 19:00 (dal km 0+000 al km 0+200).