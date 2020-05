Cossano Belbo, fedeli con mascherina per un’ordinata ripresa della funzioni religiose

Dopo il lungo periodo più critico dell'emergenza Covid 19, sono riprese le celebrazioni liturgiche nella parrocchia di San Giovanni Battista a Cossano Belbo.



Con un'attenta pianificazione dei volontari del Gruppo Liturgico parrocchiale, sotto la supervisione di don Bruno Cerchio, è stata stilata una piccola procedura con la definizione dei posti disponibili mantenendo le dovute distanze .



L’Amministrazione comunale ha allertato il Gruppo di Protezione Civile locale, capitanato da Adriano Monti, per un'adeguata vigilanza all'ingresso e all'interno della chiesa. Quasi tutti occupati i 60 posti disponibili, coi fedeli molto diligenti e rispettosi delle regole previste. Il sindaco Mauro Noè ha presenziato alla funzione fornendo al contempo un supporto ai volontari di Protezione civile.



Come da indicazione vescovile, essendo la prima funzione dopo la chiusura, è stato possibile anche effettuare la benedizione e la successiva distribuzione dei rami di ulivo, cerimonia annullata nell'effettiva Domenica delle Palme.



Il sindaco ha voluto immortalare la chiesa con i fedeli tutti rigorosamente dotati di mascherine, trattandosi di un'evenienza mai successa nella comunità di Cossano Belbo.



Domenica si replica, magari apportando alcune lievi modifiche al protocollo stabilito. Sarà anche l'occasione per salutare don Luca Bravo, che è stato destinato ad altro incarico, secondo la consuetudine della turnazione pastorale, in considerazione anche della sempre più critica carenza di nuovi sacerdoti.