Peveragno torna ad accogliere i banchi non alimentari nel mercato del lunedì

Torna a svolgersi a pieno regime il mercato del lunedì di Peveragno, in piazza Pietro Toselli: l'amministrazione comunale, nelle prime ore della mattinata, ha tentato una prima sistemazione dei banchi - alimentari e non - funzionale allo sviluppo del mercato e in accordo alle misure sul distanziamento sociale e la protezione sanitaria individuale vigenti.

Per l'occasione, quindi, è stato chiuso l'accesso alla piazza su via Roma e tenuti aperti quelli su via Piave e via IV Novembre. La stessa disposizione verrà replicata ancora nelle settimane a venire.