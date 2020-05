Camion fuori strada a Sant'Anna di Vinadio: conducente elitrasportato in ospedale a Cuneo

Per fortuna, contrariamente precedentemente segnalato, il mezzo non è caduto in una scarpata, ma è finito fuori strada presso la statale appena fuori lo stabilimento di Sant’Anna di Vinadio, ribaltandosi nel prato adiacente.

Il conducente del camion è stato affidato alle cure dei sanitari ed elitrasportato all’ospedale di Cuneo in codice giallo, non ha mai perso conoscenza.

Al momento il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia per le operazioni di recupero del mezzo da parte dell'Aci e dei Vigili del Fuoco.