Saluzzo, lutto per la morte di Michelangelo Ghione della storica agenzia di viaggi

Lutto a Saluzzo per la morte di Michelangelo Ghione, titolare della storica agenzia di viaggi in corso Italia. Aveva 73 anni ed era da mesi ricoverato in ospedale, prima a Savigliano e poi a Fossano.

Molto appassionato del suo lavoro che ha condiviso per anni con la figlia Federica, ha fatto scoprire il mondo a molti saluzzesi. Nato da una famiglia di frutticoltori di Cervignasco era legatissimo alle origini e alle tradizioni del territorio ed ha sempre partecipato con vivace interesse alle problematiche della vita saluzzese e del commercio cittadino.

Il funerale sarà celebrato martedì 26 maggio alle 10,30 nella parrocchia di S. Agostino. Lascia la moglie Anna Maria Aimone, le figlie Giuliana con Marco Dastrù, Federica con Giorgio Quaranta, i suoi adorati nipoti: Francesco, Carlo, Antonio, Giovanni, Leonardo, Giuseppe e il fratello Romaldo con la famiglia.