Bitcoin Billionaire, la recensione che finalmente fa chiarezza

Bitcoin Billionaire è un robot di trading automatico ideale per i trader alle prime esperienze che si stanno avvicinando a piccoli passi al mondo degli investimenti. Non sempre si ha a disposizione tutto il tempo necessario per mettersi a studiare sui libri di finanza, ma questo non vuol dire che si debba rinunciare al sogno di godersi dei consistenti guadagni online. Bitcoin Billionaire è perfetto per i neofiti, fermo restando che si tratta di un programma adatto a tutti: anche i trader più esperti possono farvi affidamento avendo la certezza di vedere soddisfatte le proprie esigenze. Il primo interrogativo che ci si pone è, ovviamente, quello relativo all’affidabilità del programma: ebbene, da questo punto di vista non c’è niente di cui preoccuparsi, visto che si ha a che fare con una piattaforma decisamente sicura.

Bitcoin Billionaire funziona davvero?

È estremamente semplice il meccanismo di funzionamento che è alla base di tale piattaforma: la registrazione è gratuita, ma per cominciare a fare trading è necessario un deposito minimo di 250 dollari. Prima di operare, tuttavia, occorre settare alcune impostazioni, indicando tra l’altro il livello di rischio entro cui ci si vuole mantenere. Il consiglio degli esperti è quello di rischiare al massimo il 10% del proprio capitale per una singola operazione. Chiaramente, non è auspicabile depositare sulla piattaforma tutto il denaro che si ha in banca: non si può escludere al 100% la probabilità che qualche operazione negativa metta a rischio il capitale.

Come ci si iscrive a Bitcoin Billionaire

Per registrarsi su Bitcoin Billionaire è necessario recarsi sulla home page del sito, dove è disponibile il modulo di iscrizione. Vale la pena di ricordare che l’iscrizione è del tutto gratuita; inoltre, il programma può essere scaricato liberamente, senza costi. All’interno del form occorre fornire i propri dati anagrafici e le informazioni di contatto; dopodiché sarà necessario provvedere a una verifica tramite sms o posta elettronica.

Il deposito

Il primo deposito può essere eseguito subito dopo che la registrazione è stata compiuta. È bene tener presente che Bitcoin Billionaire è solo un software, ma non un intermediario finanziario: questo vuol dire che il denaro e la sua gestione sono appannaggio di broker veri e propri, che quasi sempre richiedono un deposito minimo pari a 250 dollari. Le opzioni di pagamento tra cui scegliere sono molteplici e vengono visualizzate al momento del deposito: oltre alla carta di credito, sono disponibili anche i bitcoin, i portafogli elettronici, il trasferimento bancario e la carta di debito.

Come fare trading

In quasi tutti i casi ci si può allenare a fare trading grazie alla modalità demo: in pratica si può usufruire di un account di prova che permette di esercitarsi, di sperimentare le varie tattiche e di fare trading come se si stesse operando sul mercato reale, ma senza il rischio di perdere i propri soldi. Nel momento in cui ci si sente pronti per investire sul serio, poi, si può passare al conto reale in men che non si dica. L’importante è prestare attenzione alle impostazioni di rischio, che devono essere adeguate alle proprie possibilità.

Le peculiarità distintive di Bitcoin Billionaire

Nel momento in cui ci si registra sul sito di Bitcoin Billionaire, è richiesto di provvedere a una verifica della propria identità: a questo scopo è sufficiente inserire le informazioni relative al proprio conto in banca. Per quel che riguarda le concrete opportunità di guadagno, infine, è evidente che variano a seconda della cifra che si investe. Difficile arrivare a cifre a tre zeri con un deposito iniziale ridotto, insomma: ma è sempre meglio partire con una certa cautela.