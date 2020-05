A Busca riaperta la biblioteca comunale, ma occorre la prenotazione

Si riapre oggi la biblioteca comunale (via Carletto Michelis) nei soliti orari (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18), ma con modalità diverse, dato il fattore di rischio medio-alto di diffusione del Covid-19 indicato per questo genere di servizio.

Gli utenti devono prenotare telefonicamente allo 0171.948621 o con email a biblioteca@comune.busca.cn.it il titolo desiderato e, una volta verificatane la disponibilità, hanno una settimana di tempo per ritirarlo. Per accedere ai locali occorre attendere il proprio turno all'esterno del cancello di ingresso, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani prima di entrare utilizzando l'apposito erogatore e attendere davanti al bancone gli operatori sia per ricevere il libro prenotato, sia per consegnare quello avuto in prestito. Bisogna poi lasciare il locale evitando di formare assembramenti.

I libri restituiti sono lasciati in quarantena per 10 giorni durante i quali non devono essere manipolati da nessuno.



Restano sospesi i servizi accessori come le postazioni internet, le fotocopie e le consultazioni dei periodici.