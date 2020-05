Al Santuario di Monserrato si recita il rosario per tutti i defunti nel lockdown di Borgo San Dalmazzo

Domenica 31 maggio alle ore 20.30 è prevista la recita del Santo Rosario sul sagrato del Santuario di Monserrato per la chiusura del mese mariano. Un momento comunitario di preghiera in cui verranno ricordati tutti i defunti della città di Borgo San Dalmazzo per i quali purtroppo non è stato possibile ritrovarsi in Chiesa per la recita del rosario e la celebrazione del funerale.

Sul sagrato verrà acceso un lumino per ogni defunto.

Il ritrovo è previsto direttamente al Santuario, evitando nel modo più assoluto di formare assembramenti, con entrata dal lato fontana/area picnic e uscita dal lato campanile.

All'ingresso vi sarà il servizio di igienizzazione mani.

I fedeli sosteranno sul sagrato: verranno segnati i posti dove posizionarsi. Sarà garantita la distanza prevista dalla vigente normativa. La statua della Madonna sarà situata sotto i portici e non sarà possibile per nessuno entrare in Santuario.

Per tutta la durata della recita del Rosario si dovrà tenere la mascherina

In caso di pioggia la preghiera comunitaria non ci sarà. Il Rosario verrà recitato in forma privata dal parroco con l'invito a unirsi alla preghiera nelle rispettive case.