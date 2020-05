Domani torna il mercato di piazza Galimberti a Cuneo: due punti di ingresso e uscita e tutti con la mascherina

Dopo la ripresa delle attività commerciali e di vendita al dettaglio, infatti, nel fine settimana hanno riaperto anche bar e ristoranti e domani a Cuneo tornerà anche il tradizionale mercato settimanale.

Per garantire la riapertura in sicurezza dei mercati cittadini secondo le misure contenute nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” predisposte dalla Regione Piemonte, Amministrazione Comunale e associazioni di categoria hanno concordato alcune regole per evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale.

Tutte le misure, insieme alle planimetrie delle aree mercatali, sono contenute nell’Ordinanza n. 270 firmata dal Sindaco Federico Borgna e pubblicata oggi sull’Albo Pretorio (qui il link: http://www.comune.cuneo.gov.it/portale/pratiche/dett_registri.php?id=68189).

Per quanto riguarda il mercato ordinario del martedì in piazza Galimberti è prevista la delimitazione della piazza con il posizionamento di transenne e nastri, saranno consentiti due soli punti di ingresso e di uscita (sia sul lato prospiciente corso Nizza, sia verso Via Roma) al fine di monitorare la situazione e prevedere limitazioni all’accesso della clientela qualora si rilevasse un eccessivo numero di persone sull’area mercatale.

In collaborazione con la Polizia Municipale, gli ingressi saranno presidiati dai volontari della Protezione Civile del Comune e dell’Associazione Nazionale Alpini, dal Gruppo dei Finanzieri in pensione e dai volontari della Fiva. Varchi agli accessi verranno anche predisposti su Via Pascal e Via Bonelli (angolo Piazza Galimberti), Via Seminario (angolo Via Amedeo Rossi), Via Carlo Pascal (angolo Via Cesare Battisti).

I banchi presenti sotto i portici di piazza Galimberti verranno spostati sul marciapiede esterno. Lungo via Roma saranno vietati gli accessi pedonali all’area mercatale da vicolo Cattedrale, via Peveragno, via Cacciatori delle Alpi, vicolo Quattro Martiri, via Fratelli Vaschetto e via Armando Diaz.

Il mercato extra alimentare del venerdì in piazza Seminario e il “Trovarobe” (mostra-mercato degli hobbisti in programma l’ultimo sabato di ogni mese) si svolgeranno provvisoriamente in piazza Galimberti.

Operatori e clienti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, sia nelle aree mercatali che nei luoghi di attesa per l’accesso.

Per quanto riguarda il coronavirus, a Cuneo sono 346 le persone risultate positive al test dall’inizio dell’emergenza, di cui purtroppo 53 decedute e 161 quelle guarite (dati aggiornati a sabato).

Come dimostrano i numeri, l’emergenza non è finita. In questi ultimi giorni sono aumentate anche le nostre libertà personali, ma il graduale ritorno ad una “nuova normalità” richiede responsabilità da parte di ciascuno e grande attenzione al rispetto delle regole per il contenimento del contagio.