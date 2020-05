Imprese e rischi penali da Covid-19: come prevenire efficacemente responsabilità e sanzioni

È in corso un ampio dibattito politico sulla responsabilità del datore di lavoro in caso da contagio Covid-19. Su questo tema Confartigianato sta anche portando avanti una importante azione sindacale per evitare che all'imprenditore vengano attribuite responsabilità civili e penali.

Per discutere su questo argomento e sulle implicazioni in capo agli imprenditori, con o senza dipendenti, Confartigianato Cuneo ha organizzato un webinar on-line di approfondimento in collaborazione con Grande Stevens Studio Legale Associato, uno dei maggiori studi legali a livello nazionale e internazionale.





Relazionerà durante il webinar l'Avv. Nicola Menardo.

Per assistere al webinar collegarsi martedì 26 maggio 2020 - Ore 18.00

alla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Cuneo https://www.facebook.com/ConfartigianatoCuneo/