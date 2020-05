Tra le Antiche Mura 2.0: è a Saluzzo la prima corsa virtuale ed autogestita ai tempi del Covid19

“Abbiamo ricominciato a correre e perché no, ad avere voglia di confrontarci, con noi stessi e con gli altri. Abbiamo voglia di tornare alla normalità, in ogni campo, ma sappiamo che dobbiamo ancora essere uniti e seguire le regole che ci vengono date dal Comitato Scientifico al fine di combattere al meglio il Covid-19. Le idee per “avvicinarci” alla sospirata normalità però non mancano, siamo al lavoro proprio per questo.”

Ecco allora la proposta firmata Wedosport e subito accolta da Slalom Sport. Un percorso predefinito con la possibilità di confrontarsi a distanza con gli altri partecipanti, correndo uno alla volta, in piena sicurezza, scegliendo il momento in cui effettuare la prova, per un periodo indicativo di due settimane.

L'idea nasce dall’intesa tra Wedosport e Slalom e, con la collaborazione comunicativa della Fondazione Bertoni e Comune Saluzzo, diventa la "Tra le Antiche Mura 2.0".

"Il progetto ha come scopo il rilancio della corsa e dell’ economia locale - affermano i promotori - Siamo pronti a ripartire, #insieme è sicuramente meglio. Il progetto, una vera e propria anteprima che Wedosport dedica a Saluzzo e che siamo certi potrà interessare un vasto pubblico di runner".

Come funzionerà? È stato individuato un percorso misurato, si è stabilito un punto convenzionato di partenza/arrivo e ne è stata rilevata la traccia GPX.

Quindi, via, si corre. Non prima, però, di aver ritirato il tracker GPS (che tra un atleta e l’altro verrà sanificato).

Siete pronti? Ecco tutte le informazioni necessarie.

Data di inizio e fine prova: dalle ore 15 di sabato 30 maggio alle 18 di venerdì 12 giugno.

Punto di ritiro ed orari: Slalom Sport Via Gualtieri 16 Saluzzo – dal martedì al sabato con orario 8,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30 o su appuntamento al 348 6999003 Giorgio. Numero di emergenza: 348 6999003.

Che cosa deve fare l’atleta? Si iscrive online a partire da martedì 26 maggio indicando nell’ apposito campo del modulo di iscrizione la preferenza di giorno e ora per la sua corsa; riceverà conferma via email di data e ora inizio prova; dovrà andare a ritirare il tracker GPS; correre; riconsegnare il tracker GPS; confronterà la propria prestazione con quella degli altri partecipanti online su wedosport.net.

L’atleta deve sapere che: chi corre lo fa sotto la propria responsabilità, come quando ci si allena; al momento dell’iscrizione va allegato comunque un certificato di buona salute o copia del certificato di medicina sportiva; non sarà richiesta una quota di iscrizione; il percorso non è presidiato da volontari, non ci sono ristori, non c'è assistenza né soccorso; il percorso è stato controllato dall'organizzazione in data 21 maggio (quando è stata creata la traccia) e in tale data era in sicurezza.

Successivamente non è più stato controllato: si dovrà quindi prestare la massima attenzione al fondo stradale, marciapiedi, incroci, persone presenti sul percorso, come in caso di allenamento individuale. Vige comunque il Codice della strada.

Potranno partecipare i nati/e dal 2004 e precedenti (categoria Allievi/e) e l’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente vademecum.

Modulo di iscrizione: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=53818