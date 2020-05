A Savigliano primo weekend di apertura per bar e ristoranti: “Abbiamo lavorato ma si parla di meno della metà dei posti a sedere”

Anche a Savigliano quello appena trascorso è stato il primo weekend di riapertura per quasi tutti i bar e ristoranti dopo il lockdown dell’emergenza Covid-19. Tante le attività commerciali che hanno potuto ampliare i propri dehors per poter accogliere i clienti rispettando le norme di distanziamento sociale, ma con una conseguente riduzione sui posti a sedere.

“Lavoro ce n’è stato - conferma il ristoratore Luca Rosso -. Abbiamo dovuto ridurre di molto i tavoli e le sedie, si parla di meno della metà dei posti a sedere”. E aggiunge “Le persone hanno voglia di normalità”.

Punto di forza come nelle settimane precedenti è stato ancora una volta l’asporto, un servizio che funziona per pasticcerie, gelaterie e ristoranti, meno per i locali che si occupano di caffetteria.

“Con le norme e restrizioni che ci hanno imposto non è facile, ma è questione di abitudine, sia per noi che per i clienti - commenta Rosso -. Anche se per ora non è sempre possibile, vogliamo comunque trasmettere ai nostri clienti la volontà di offrir loro il servizio che si aspettano”.

La voglia di ripartire in questo come negli altri settori, c’è ed è tanta. “Ringraziando, l’Ascom ci ha seguito bene in questo difficile momento: abbiamo partecipato a corsi online di aggiornamento sulle nuove norme che riguardano soprattutto igiene e prevenzione.Ci aiutano molto anche per quanto riguarda la burocrazia”.