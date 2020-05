Alle pendici del Monviso, un segnale di speranza: Crissolo dà il benvenuto alla piccola Anna

In un periodo in cui l’emergenza Covid-19 non ha fatto altro che portarsi appresso, per mesi, tragedie e notizie funeste, con la “Fase 2”, da Crissolo, arriva anche un segnale di speranza.

Qui, alle pendici del Monviso, la popolazione del paese torna a registrare un “+1”, celebrando (perché un nuovo nato nei piccoli comuni delle Terre Alte è sempre un qualcosa di cui gioire) la nascita della piccola Anna Cerrina.

Anna è figlia di mamma Giada e papà Andrea, coppia di giovani che hanno deciso di vivere, stabilmente, tutto l’anno a Crissolo. Dei coniugi Cerrina e della loro bella famiglia ci siamo “occupati” più volte, sulle colonne del nostro giornale.

La piccola Anna, infatti, è la secondogenita, venuta al mondo dopo il fratello Sebastiano, nato nel giugno del 2018. Un anno dopo, in Municipio, i genitori Giada e Andrea erano stati uniti in matrimonio dal sindaco Fabrizio Re. Le nozze si erano trasformate in una vera e propria festa di comunità.

Oggi, la famiglia si arricchisce con la nascita di Anna.

“La conferma che ci sono ancora belle cose nella vita”, le parole del sindaco Re, che a nome suo e di tutta la cittadinanza ha voluto dare “il benvenuto ad un’altra bimba che nasce e vive con la sua famiglia a Crissolo.

La dimostrazione di quanto ancora è bella la vita e di come tutto andrà bene”.