Cuneo sempre più green e smart: "Portiamo avanti questa linea da otto anni, ora la maggioranza sembra averci ascoltato"

sono otto gli anni che Manuele Isoardi ha trascorso come portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Cuneo e sono quasi tre che il numero dei portavoce è passato a due. Bisogna riconoscere che all'opposizione è stato fatto un ottimo lavoro.

La via tracciata dalle 5 Stelle, "acqua, ambiente, connettività, sviluppo, trasporti", sembra che abbia finalmente convinto la maggioranza, che, almeno a parole, pare essersi resa finalmente conto che abbiamo la necessità di invertire rotta per ridurre le emissioni dei gas climalteranti ed evitare, nei prossimi decenni, conseguenze catastrofiche.

Nelle Commissioni consiliari della scorsa settimana gli Assessori hanno avanzato proposte di sostenibilità ambientale e di coesione sociale che da anni i portavoce del M5S propongono ma che, purtroppo, sono sempre state respinte più per ostinata contestazione e svalutazione di chi le proponeva che per consapevolezza di ciò che poteva essere un bene per i cittadini. Negli Ordini del giorno proposti nel Consiglio Comunale di maggio dalle varie forze che sostengono il Sindaco di Cuneo è tutto un fiorire di copia-incolla di contenuti tratti dalle azioni di governo. Addirittura si propone che Sindaco e Giunta inviino al Governo proposte che sono già legge!

Aspettiamo di vedere dalla nostra Amministrazione fatti concreti in questa nuova direzione, che speriamo abbiano imboccato per convinzione e non solo per calcoli pre-elettorali.